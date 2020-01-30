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30.01.2020 10:22
Рубрика: Власть

Клишас: Совфед примет постановление о рассмотрении поправок в Конституцию

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на следующем пленарном заседании примет отдельное постановление, в котором будут отражены все вопросы, с рассмотрением палатой поправок в Конституцию вопросы, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор также является сопредседателем созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке изменений в текст Основного закона.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки", - сказал Клишас РИА Новости.

Он уточнил, что документ будет принят сенаторами на следующем пленарном заседании верхней палаты, которое состоится 12 февраля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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