Клишас: Совфед примет постановление о рассмотрении поправок в Конституцию

Совет Федерации на следующем пленарном заседании примет отдельное постановление, в котором будут отражены все вопросы, с рассмотрением палатой поправок в Конституцию вопросы, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор также является сопредседателем созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке изменений в текст Основного закона.

"Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки", - сказал Клишас РИА Новости.

Он уточнил, что документ будет принят сенаторами на следующем пленарном заседании верхней палаты, которое состоится 12 февраля.