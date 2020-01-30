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30 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)

Федеральный закон от 28 января 2020 г. N 4-ФЗ "О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 28 января 2020 г.
Опубликован 30 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Жилищный кодекс России

Принят Государственной Думой 16 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 22 января 2020 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343; 2013, N 14, ст. 1646; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 24; 2017, N 1, ст. 10; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 24, ст. 3401) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 161 после слов "настоящей статьи" дополнить словами "и частью 2 статьи 163 настоящего Кодекса";

2) в статье 163:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) часть 2 после слов "пятьдесят процентов," дополнить словами "или многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,", после слов "который проводится" дополнить словами "органом местного самоуправления".

Президент Российской Федерации В. Путин