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30.01.2020 22:49
Рубрика: В мире

Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила два законопроекта, ограничивающих права главы Белого дома Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Сначала конгрессмены одобрили документ о блокировании финансирования из федерального бюджета военных действий в отношении Исламской республики. За этого проголосовало 228 законодателей, включая четырех республиканцев. Затем они отменили выданное президенту в 2002 году разрешение на применение в Иране военной силы против террористов. За это отдали голоса 236 человек, в том числе 11 представителей Республиканской партии, против - 166, передает ТАСС.

Ранее сам Трамп заявлял, что готов наложить вето на эти законопроекты. Однако пока его реакция неизвестна.

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