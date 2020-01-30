Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее

Вспышка коронавируса в Китае и его распространение в том числе в Южную Корею привело к тому, что среди корейцев резко усилились антикитайские настроения. В стране появились рестораны, куда не пускают китайцев, в некоторых университетах Кореи попросили китайских студентов не торопиться с приездом с каникул, ведущая оппозиционная партия призывает выдворить всех туристов КНР из страны, а петицию с соответствующим требованием подписали уже около 600 тысяч человек. Правительство Кореи и значительная часть корейского общества призывают не поддаваться панике, но по мере роста угрозы полномасштабного распространения "уханьской пневмонии" и в Южной Корее всё больше становится тех, кто поддерживает подчас самые радикальные в отношении китайцев меры.

В ряде популярных среди иностранных туристов кварталах Сеула и других городов Южной Кореи в последнее время появились рестораны и прочие заведения общепита, где висят таблички: "Китайских клиентов не обслуживаем". Ведущие казино Кореи тоже стали отказываться принимать группы китайских туристов, хотя те обычно составляют основную выручку подобным заведениям. Причина везде одна и та же - боязнь заразиться от китайцев "уханьской пневмонией", именно так окрестили новый вид коронавируса, который начался в КНР.

Вспышка коронавируса в Китае и его распространение в Корее поставило и корейские вузы перед непростым выбором. Согласно статистике, в настоящий момент в Южной Корее учится немногим более 71 тысячи китайских студентов, из которых 35-40 тысяч выехали на родину, чтобы отметить Лунный Новый год. Через месяц в университетах Кореи начинается очередной учебный год, а потому многие китайские студенты вот-вот начнут возвращаться. Некоторые студенты из третьих стран также побывали в Китае на каникулах или находятся там сейчас. В этой связи корейцы опасаются, что возвращение китайцев или иностранцев, посетивших КНР, спровоцирует вспышку эпидемии в вузах Кореи.

Руководство вузов выкручивается, как может. Практически все отменили крупные мероприятия в честь начала нового учебного года. Часть университетов приостановили работу курсов корейского языка для иностранцев. Администрация Пусанского университета иностранных языков разослала 600 зарубежным студентам, которые приехали из Китая либо находятся в Китае, с просьбой отложить свое возвращение в Корею. По слухам, ряд вузов также намерены уведомить студентов из числа граждан КНР, что их каникулы будут продлены и им не стоит спешить в Корею, но при этом лекции, которые они не смогут посетить, не будут засчитаны как пропуски. В некоторых университетах стали подумывать о том, чтобы китайцев в общежитиях селить отдельно от других студентов, даже если они не выезжали на родину в последнее время.

В авангарде сил, которые требуют жестко поступить с китайцами в целях "защиты здоровья корейцев", оказалась ведущая оппозиционная партия свободной Кореи (ПСК). Ее руководство уже призвало правительство просто полностью запретить китайцам въезд в Южную Корею, а тех китайских туристов, которые сейчас еще находятся в Корее, выдворить в принудительном порядке.

Большую популярность получила размещенная на веб-сайте администрации президента Республики Корея общественная петиция с требованием запретить въезд китайцев в страну. Под этим воззванием уже подписались более 600 тысяч человек. Перед администрацией президента Кореи и в центре Сеула сейчас можно видеть пикеты и демонстрации с антикитайскими лозунгами.

Более того, боязнь перед "загадочным", а потому особенно страшным вирусом перекинулась и на сограждан. В четверг в китайский Ухань вылетел самолет, который в два захода должен вернуть на родину около 720 южнокорейцев, которые проживали в Ухане и провинции Хубэй. С учетом возможности заражения перевозка соотечественников из места, где находится очаг заболевания, производится с повышенными мерами предосторожности. По прибытии в Корею все будут изолированы и помещены в районе городов Чинчхон и Асан. Находиться люди будут в комплексах, которые изначально предназначены для проведения курсов переподготовки госслужащих и полиции. Все будут жить по одному, под строжайшим контролем и без права на выход из своей комнаты и личное общение с родными и близкими.

Однако ставшие распространяться в Чинчхоне и Асане дикие слухи о том, что "больным корейцам позволят свободно гулять и заражать всех, включая наших детей" спровоцировали акции протеста против планов правительства. Замминистра здравоохранения чуть не побили и забросали яйцами, когда он приехал и попытался воззвать к голосу разума местных жителей. В итоге для обеспечения доставки тех самых корейцев, которые прилетят из КНР, мобилизованы тысячи полицейских.

Правительство Южной Кореи и значительная часть обычных корейцев призывают напуганных сограждан взглянуть на ситуацию трезво, не поддаваться панике и не устраивать антикитайской истерии. Однако фактом является то, что по мере роста числа заболевших всё больше корейцев начинают опасаться заражения коронавирусом и встают на сторону тех, кто выступает за жесткие меры в отношении китайцев. Хватает тех, кто избегает общаться с китайцами. Как отмечают продавцы магазинов и владельцы ресторанов в микрорайоне Мёндон и на рынке Намдэмун в Сеуле, к ним стали гораздо меньше ходить южнокорейцы. Многие при этом прямо говорят, что они боятся показываться в этих районах, так как сюда любит ходить туристы из Китая.

Проблема уже приобрела и политический оттенок. Правительство Республики Корея пока "держится" и отказывается вводить на жесткие меры против китайцев, не говоря о принудительном выдворении, ссылаясь на отсутствие соответствующих рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Официальный Сеул помимо всего прочего не хочет портить отношения с Пекином, не имея "отмашки" на радикальные меры со стороны ВОЗ. Оппозиция же оседлала "антикитайский конек" и призывает к самым жестким мерам. Этот вопрос также стал играть важную роль и с учетом приближающихся парламентских выборов в Южной Корее.

Объективно говоря, зачастую сложно разделить, когда принятые меры являются адекватной реакций и попыткой остановить распространение вируса, а когда начинается паника и эмоциональный "негатив" в нерациональном виде и формах выплескивается на китайцев, которым не повезло получить клеймо "потенциальных больных".