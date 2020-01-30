Лукашенко произвел новые кадровые назначения

Очередные кадровые назначения произвел 30 января президент Беларуси, сообщает его пресс-служба. Новым заместителем главы администрации Александра Лукашенко назначен Валерий Бельский, который ранее возглавлял Институт экономики Академии наук РБ.

Напутствуя на новый пост известного ученого, Александр Лукашенко сделал акцент на том, что "очень большое значение будут иметь экспертные оценки вносимых на рассмотрение нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация президента - штаб политический. Но из штаба экономического (правительства) через администрацию президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти", - предупредил глава государства. Стоят серьезные задачи, в том числе планирование предстоящей пятилетки, подчеркнул он. "Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике", - резюмировал белорусский лидер.

Кроме того, новый заместитель появился сегодня и у руководителя управделами президента Виктора Шеймана. Им стал бывший директор производственно-торгового предприятия "Беларусьторг" Геннадий Богдан, а Игорь Кудревич, который до этого был главой администрации столичного района, стал директором департамента по гуманитарной деятельности управделами.

Белорусский президент в этот же день произвел и ряд согласований на руководящие посты в республике, включая министерства промышленности, спорта и туризма, сообщают местные источники.