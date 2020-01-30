Мадуро заявил о готовности помириться с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Колумбии наладить дипломатические отношения между странами. Он подчеркнул, что в противном случае невозможна выдача задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии. В Венесуэле в настоящее время находятся около 30 задержанных колумбийцев.

Глава Боливарианской республики отметил, что готов восстановить отношения на консульском уровне. По его словам, Венесуэла и Колумбия как соседи "обязаны сотрудничать в политической и дипломатической сферах", передает РИА Новости.

В конце минувшего года Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом. По мнению венесуэльского лидера, Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.

В феврале 2019 года Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Мадуро тогда обвинил соседнее государство в подготовке нападения на его страну.