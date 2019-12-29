Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом. По мнению венесуэльского лидера, Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.

С таким заявлением Мадуро выступил в субботу перед военными в Каракасе, пишет ТАСС, ссылаясь на государственное телевидение. Президент Венесуэлы призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, сохранять максимальную бдительность и готовность.

Неделю назад в Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный. Позже министр информации и коммуникаций республики Хорхе Родригес заявил о том, что лица, осуществившие атаку, проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.