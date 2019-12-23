В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть

В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.

Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, отметивший, что военнослужащие сумели оперативно среагировать. Они задержали шестерых нападавших и вернули похищенное оружие, пишет РИА Новости.

Позже министр информации и коммуникаций республики Хорхе Родригес заявил о том, что лица, напавшие на воинскую часть, проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии и получили поддержку от Бразилии.

Напомним, ранее стало известно, что представители оппозиции намеревались осуществить теракт против военнослужащих в венесуэльском штате Сукре. Теракты, финансировавшиеся из Колумбии, были запланированы на 15 декабря. Однако властям удалось предотвратить атаки.