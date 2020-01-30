"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч в финал вышли "горожане".

В первом матче между этими командами "Сити" в гостях добились победы над "Юнайтед" - 3:1. Поэтому в ответной встрече у команды Уле Гуннара Сульшера было не так много шансов на успех.

Хозяева начали матч очень активно, но оборона "МЮ" успешно справлялась со всеми задачами. На 35-й минуте встречи полузащитник гостей Неманья Матич ударом со штрафного открыл счет в матче. Теперь для того, чтобы перевести матч в серию пенальти, "Юнайтед" было необходимо забивать еще как минимум один мяч. Ведь по регламенту турнира правила гостевого гола в Кубке английской лиги не действуют.

Для Матича этот год стал первым за последние 399 дней. До этого сербский футболист забивал в последний раз в декабре 2018 года.

Развить успех команде Сульшера было не суждено. К тому же на 76-й минуте встречи Матич получил второе предупреждение в матче и покинул поле. "Горожане" в этой встрече смогли отличиться дважды, но в обоих случаях судьи фиксировали положение "вне игры".

В итоге счет до финального свистка так и не изменился. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где 1 марта сыграет с "Астон Виллой" на "Уэмбли".