Матвиенко поддержала закрепление в Конституции отчета генпрокурора перед сенаторами

Сейчас в Конституции такой нормы нет, хотя традиция таких отчетов уже существует.
Глава верхней палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что "двумя руками поддерживает" предложение сделать ежегодный отчет в Совете Федерации конституционной обязанностью генпрокурора. "Мы сформулируем поручение оформить поправку от Совета Федерации и внести в Госдуму ко второму чтению закона", - заявила спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что доклад генпрокурора - это не рядовой отчет, а документ, представляющий полную информацию о состоянии дел с защитой конституционных прав граждан и проблемах в этой области.
Ранее председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы уже сформулировали соответствующую поправку в Основной закон и готовы внести ее в Госдуму в ближайшее время.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.