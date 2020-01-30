Матвиенко поддержала закрепление в Конституции отчета генпрокурора перед сенаторами

В Конституции РФ может появиться положение об обязанности генпрокурора ежегодно отчитываться о своей деятельности перед сенаторами. В Совете Федерации анонсировали внесение такой инициативы ко второму чтению в Госдуме законопроекта о поправкам в Основной закон.

Сейчас в Конституции такой нормы нет, хотя традиция таких отчетов уже существует.

Глава верхней палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что "двумя руками поддерживает" предложение сделать ежегодный отчет в Совете Федерации конституционной обязанностью генпрокурора. "Мы сформулируем поручение оформить поправку от Совета Федерации и внести в Госдуму ко второму чтению закона", - заявила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что доклад генпрокурора - это не рядовой отчет, а документ, представляющий полную информацию о состоянии дел с защитой конституционных прав граждан и проблемах в этой области.

Ранее председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы уже сформулировали соответствующую поправку в Основной закон и готовы внести ее в Госдуму в ближайшее время.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.