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30.01.2020 14:14
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала ликвидировать очереди на российских таможнях

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Российские пограничные пункты пропуска нужно привести в порядок и решить проблему очередей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиру Булавину.

В Совфеде состоялся "Правительственный час" с участием Булавина, где поднималась эта проблема.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- До сих пор не обустроены как следует наши пункты пропуска - просто стыдно, - отметила Валентина Матвиенко. - С Финляндии ли, с Прибалтики проезжают, а с нашей стороны дикие очереди.

Кроме того, она выразила недовольство тем, что на российской стороне пункты пропуска - "какие-то временные сарайчики". А "у них" - "современные здания, функциональные, с условиями для работы".

Впрочем, пункты пропуска не относятся к ответственности таможни, за них отвечает Министерство транспорта, добавила Матвиенко.

- Но конечно, и пограничникам, и таможенникам надо эти вопросы остро поднимать, - призвала она. - Надо создать такие условия, чтобы у нас не было очередей, чтобы были условия для таможенников и была суперсовременная инфраструктура для информационного декларирования, контроля.

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