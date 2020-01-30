Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Если добывать нефть станет слишком дорого, то ее стоимость серьезно повысится. Такое развитие событий допускает Минэнерго США. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Но произойти это может не ранее к 2050 года.

При этом в случае если затраты на добычу нефти будут низкими, а ресурсы доступными цена может опуститься и до $46 за баррель. В базовом сценарии при сохранении устойчивости рынка стоимость нефти Brent может составить $105.

Самая высокая добыча в США прогнозируется в 2022 году. Тогда она может достигать 14 млн баррелей в сутки. И такие объемы извлечения могут сохраниться вплоть до 2045 года. Доля сланцевой нефти в общем объеме добычи США достигнет 73% к 2050 году. Но после 2045 года добыча нефти в США начнет снижаться.