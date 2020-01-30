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30.01.2020 20:00
Рубрика: Власть

Минюст обнародовал проект нового КоАП

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

В новый КоАП предлагается включить три раздела: раздел I "Общая часть", раздел II "Особенная часть", раздел III "Субъекты административной юрисдикции".

В Особенную часть нового КоАП предлагается включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Новый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года

Расширено действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве: предусмотрено, что лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП в случае, если указанное административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации.

Также в проекте выделена категория грубых административных правонарушений. Помимо прочего, к ним предлагается отнести административные правонарушения экстремистской направленности, административные правонарушения коррупционной направленности, административные правонарушения в сфере оборота оружия и т.п.

Общий срок давности привлечения к административной ответственности увеличен до года.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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