Минюст обнародовал проект нового КоАП

В новый КоАП предлагается включить три раздела: раздел I "Общая часть", раздел II "Особенная часть", раздел III "Субъекты административной юрисдикции".

В Особенную часть нового КоАП предлагается включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.

Расширено действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве: предусмотрено, что лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП в случае, если указанное административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации.

Также в проекте выделена категория грубых административных правонарушений. Помимо прочего, к ним предлагается отнести административные правонарушения экстремистской направленности, административные правонарушения коррупционной направленности, административные правонарушения в сфере оборота оружия и т.п.

Общий срок давности привлечения к административной ответственности увеличен до года.