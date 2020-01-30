Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях

Министерство юстиции России опубликовало законопроект, который детально прописывает процедуру привлечения к ответственности за административные правонарушения.

Напомним, в ходе работы по реформированию системы наказания за административные правонарушения было принято решение прописать процедуру рассмотрения таких дел в отдельном законе.

В одном из разделов проект прописывает процедуру рассмотрения дел в административных органах, в другом разделе - порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах.

"Законопроектом предусмотрено существенное расширение, уточнение ?и конкретизация прав участников производства по делам об административных правонарушениях на всех его стадиях, в том числе на стадии рассмотрения дел об административных правонарушениях, - пояснили в Минюсте. - Детальному правовому регулированию подверглись и вопросы о доказательствах в производстве по делу об административном правонарушении".