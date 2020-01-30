Минобороны: Состояние пострадавшей в Сирии журналистки "тяжелое стабильное"

В министерстве обороны России рассказали подробности об инциденте, произошедшем в минувшую среду в Сирии с одной из российских журналисток.

"Корреспондент телеканала "Russia Today" Вафа Шабруни 29 января в сирийском городе Маарат-эн-Нуман получила минно-взрывное ранение при выполнении своих профессиональных обязанностей. После этого руководство указанного телеканала обратилось к Минобороны РФ с просьбой оказать помощь пострадавшей журналистке. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в городскую больницу Хама, куда была доставлена Вафа Шабруни, незамедлительно прибыли военные медики российской группировки войск в Сирии. Они окажут консультативную помощь сирийским коллегам", - рассказали в военном ведомстве.

После оказания неотложной медицинской помощи в горбольнице Хама журналистка в сопровождении российских военных врачей была доставлена в военный госпиталь на нашей авиабазе Хмеймим. Для перевозки с авиабазы Хмеймим в Хаму был направлен российский транспортный вертолет, оборудованный специальным медицинским модулем для транспортировки раненых.

"В течение прошедшей ночи для стабилизации состояния пострадавшей высококвалифицированные военные медики российского госпиталя проводили комплексную терапию с использованием самых современных медицинских технологий. Кроме того, были проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко", - добавили в Минобороны России.

Отмечается, что состояние Вафы Шабруни в настоящее время оценивается медиками как "тяжелое стабильное". "Для оказания всей необходимой высококвалифицированной медпомощи прорабатывается вопрос ее доставки в Россию", - заключили военные.