Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта

На сайте Министерства науки и высшего образования России опубликован приказ "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции".

Ректорам российских вузов дано указание: продлить до 2 марта каникулы для всех китайских студентов, уехавших после зимней сессии домой.

Также документ обязывает руководство вузов при необходимости организовать дистанционное обучение для ребят из Китая. По возвращении в Россию обучение китайских студентов должно пойти по выбранной ранее программе и главное - в полном объеме.

Сейчас все российские вузы "мониторят" ситуацию с коронавирусом. Так, к примеру, на территории РУДН - вуза, где традиционно учится много иностранцев, в том числе и китайцев - находится собственный клинико-диагностический центр (КДЦ). Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза, каждый вновь прибывший студент из Китая проходит обязательный медицинский осмотр и находится под наблюдением врачей не менее 14 дней с даты приезда.

Сейчас около 500 студентов из Китая уехали домой на каникулы.

Специалисты КДЦ готовы отслеживать возвращение каждого из них: информация о том, какими рейсами они прилетают, будет появляться в центре на два дня раньше. Так медики смогут подготовиться и оперативно провести необходимые обследования.