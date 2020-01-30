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30.01.2020 14:41
Рубрика: Общество

Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта

Текст: Мария Набиркина
На сайте Министерства науки и высшего образования России опубликован приказ "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ректорам российских вузов дано указание: продлить до 2 марта каникулы для всех китайских студентов, уехавших после зимней сессии домой.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Также документ обязывает руководство вузов при необходимости организовать дистанционное обучение для ребят из Китая. По возвращении в Россию обучение китайских студентов должно пойти по выбранной ранее программе и главное - в полном объеме.

Сейчас все российские вузы "мониторят" ситуацию с коронавирусом. Так, к примеру, на территории РУДН - вуза, где традиционно учится много иностранцев, в том числе и китайцев - находится собственный клинико-диагностический центр (КДЦ). Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза, каждый вновь прибывший студент из Китая проходит обязательный медицинский осмотр и находится под наблюдением врачей не менее 14 дней с даты приезда.

Сейчас около 500 студентов из Китая уехали домой на каникулы.

Специалисты КДЦ готовы отслеживать возвращение каждого из них: информация о том, какими рейсами они прилетают, будет появляться в центре на два дня раньше. Так медики смогут подготовиться и оперативно провести необходимые обследования.

Общество Образование В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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