Минсельхоз разъяснил правила продажи органической продукции

В Минсельхозе объяснили, что делать с органической продукцией на миллиарды рублей, законность продажи которой с 1 января 2020 года оказалась под вопросом.

Органическая продукция, как отечественная, так и импортная, выпущенная до 1 января 2020 года, то есть до вступления в силу закона об органике, может продаваться свободно, вне зависимости от наличия российских сертификатов на нее. Такой вывод следует из комментария Минсельхоза "Российской газете". В своем заключении ведомство ориентируется на позицию, представленную Роспотребнадзором.

А производители, выпустившие продукты с маркировкой "органик" после 1 января 2020 года, по закону об органической продукции, должны, во-первых, получить сертификаты в организациях, аккредитованных в Росаккредитации, во-вторых, войти в госреестр производителей органики, который сейчас создается Минсельхозом. И только после этого производители "имеют право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения единого образца на упаковке", сообщили в Минсельхозе.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в России фактически оказалась под запретом органическая пищевая продукция, которая не сертифицирована по отечественной системе. По данным АКОРТ, которая ссылается на экспертные оценки, объем потребления экопродукции на российском рынке достигает 160-180 миллионов евро или, по действующему курсу ЦБ, 12,5 миллиарда рублей.

"В обращении на территории Российской Федерации находится широкий ассортимент органической продукции, складские запасы которой измеряются миллиардами рублей. Ее обращение с 1 января 2020 года будет считаться незаконным", - отмечал, в частности, президент РСПП Александр Шохин в письме, направленном 24 декабря 2019 года, бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Минсельхозу было дано поручение дать разъяснения по этому вопросу до 31 января 2020 года.

"Надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные слова, отдельно, либо в сочетании с наименованием органической продукции", - уточнили в Минсельхозе. Но, если маркировка будет размещена без сертификата, к производителю применят санкции.

Кроме того, по закону "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Введение потребителя в заблуждение, а именно присутствие на полках органической продукции, у которой нет подтверждающих сертификатов, может стать основанием для привлечения производителей к ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП. Штрафы для должностных лиц могут составить от двенадцати до двадцати тысяч рублей; для юрлиц - от ста до пятисот тысяч рублей.

Между тем, как рассказали "РГ" в Росаккредитации, в России пока аккредитованы всего три организации по сертификации. Еще одна подала заявку. По оценкам экспертов, возможностей аккредитованных организаций пока не хватает. "Также надо понимать, что сертификация имеет определенную сезонность, поскольку мы говорим о производителях сельхозпродукции. Зимой их сертифицировать сложно. Организации, которые сейчас стоят в очереди, а их десятки, смогут пройти сертификацию, вероятно, только к июню-июлю 2020 года", - рассказал "РГ" директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.

Кроме того, только подтверждение соответствия органического производства предполагает длительную - от 2 до 6 месяцев - процедуру его оценки. А еще от 3 до 6 месяцев требуется на замену упаковки и маркировку товаров. В РСПП предлагали ввести мораторий на применение административных санкций ко всем участникам обращения органической продукции на один год.