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30.01.2020 13:45
Рубрика: Власть

Мишустин: Изменение прожиточного минимума не приведет к снижению соцвыплат

Текст: Владимир Кузьмин
Изменение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года не приведет к снижению социальных выплат, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства потребовал от министерств и ведомств доступно и вовремя разъяснять принимаемые решения, чтобы "не возникало неправильных трактовок и недопонимания наших действий".

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В качестве примера он привел предложение министерства труда и социальной защиты снизить за четвертый квартал прошлого года прожиточный минимум на 3,7%. Министр даже провел брифинг, но это было на следующий день, и решение было неверно интерпретировано. Претензии тут больше не к самому министерству, а к работе его пресс-службы.

"Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется, - заявил Мишустин. - Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Не соответствует действительности и разошедшаяся информация о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным гражданам в онлайн-режиме. "Об этом разговора не было, - сказал премьер-министр. - Речь не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде".

Глава правительства попросил в таких ситуациях предоставлять гражданам детальные комментарии.

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