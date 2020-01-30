Мишустин: Изменение прожиточного минимума не приведет к снижению соцвыплат

Изменение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года не приведет к снижению социальных выплат, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства потребовал от министерств и ведомств доступно и вовремя разъяснять принимаемые решения, чтобы "не возникало неправильных трактовок и недопонимания наших действий".

В качестве примера он привел предложение министерства труда и социальной защиты снизить за четвертый квартал прошлого года прожиточный минимум на 3,7%. Министр даже провел брифинг, но это было на следующий день, и решение было неверно интерпретировано. Претензии тут больше не к самому министерству, а к работе его пресс-службы.

"Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется, - заявил Мишустин. - Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях".

Не соответствует действительности и разошедшаяся информация о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным гражданам в онлайн-режиме. "Об этом разговора не было, - сказал премьер-министр. - Речь не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде".

Глава правительства попросил в таких ситуациях предоставлять гражданам детальные комментарии.