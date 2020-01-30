Персональная ответственность за своевременное исполнение поручений президента и правительства возложена на вице-премьеров, а всем ведомствам глава кабинета министров Михаил Мишустин настоятельно посоветовал четко объяснять общественности суть принимаемых ими решений. Об этим премьер-министр говорил на заседании правительства.

Персональная ответственность каждого вице-премьера

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает настраивать подчиненных на эффективную работу. В начале недели он распределил полномочия между своими заместителями. "Это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач", - подчеркнул глава кабмина вчера на заседании правительства.

Координация работы всех министерств и ведомств, а также служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, закреплена конкретно за вице-премьерами. "Такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результат работы ведомства, которое он курирует и создает определенную вертикаль", - указал глава кабмина. Особое внимание он обратил на дисциплину исполнения поручений президента и правительства. "К сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно, отсутствует онлайн-статистика, чтобы каждый руководитель в реальном времени мог увидеть, как обстоят дела по этим поручениям", - обрисовал Михаил Мишустин ситуацию. Теперь персональную ответственность за поручения также несут зампреды правительства, курирующие соответствующую тематику. Премьер-министр попросил их провести инвентаризацию и доложить в недельный срок.

Не менее сжатые сроки даны министерствам на проработку перечня мер для выполнения задач, озвученных в Послании президента, и активизации работы по национальным проектам. "Они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены. А исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне. Этого от нас ожидают люди", - заявил председатель правительства. "Послание президента направлено на достижение глобальной цели - чтобы люди стали жить лучше, и каждый свой шаг, каждое свое решение мы должны сверять с этой главной целью, - напомнил Мишустин членам кабинета. - Это интересы наших людей: достойная жизнь, уверенное развитие нашей страны, укрепление ее позиций в мире".

"Людям нужны детальные комментарии"

Важной составляющей работы правительства должно стать своевременное информационное сопровождение принимаемых решений, чтобы, как выразился премьер-министр, не возникало неправильных трактовок и недопонимания наших действий. Так случилось с предложением министерства труда и социальной защиты снизить за четвертый квартал прошлого года прожиточный минимум на 3,7 процента. Одно сетевое издание сразу "откликнулось" на это решение: поскольку к величине прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты и от нее зависит размер различных пособий, то это может вызвать их снижение и вообще за этим стоит нежелание властей повышать МРОТ. "Новость" тут же растиражировали аналогичные издания. Министр провел брифинг, где объяснил, о чем реально идет речь, но это было на следующий день. Решение неверно интерпретировали. "Тут не к министру претензии, а больше вопрос к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства, - заметил Мишустин. - На этапе публикации проекта надо было просто разъяснить, что предлагаемые изменения не повлияют на объемы социальной помощи. Это никаким образом не сказывается на этом". "Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется. Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях", - добавил глава кабмина.

Еще один пример - касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне - так это было интерпретировано. Эту "тему" подняла одна "деловая" газета. В ее интерпретации презентация министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева к предстоящему заседанию рабочей группы Госсовета, якобы свидетельствовала, что сотрудники правоохранительных органов при оперативно-разыскной деятельности к 2024 году получат онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян. "Нужно было подробно и быстро объяснить людям, что речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде. Но кто-то не так это трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до СМИ", - заметил Мишустин.

Из этих двух историй члены кабмина должны сделать выводы. "В таких случаях необходима прямая, быстрая, оперативная реакция со стороны исполнительной власти, - сказал премьер-министр. - Людям нужны детальные комментарии". Мишустин обратился к министрам: "Пожалуйста, свои пресс-службы предупредите о таких случаях, чтобы, если вы по каким-то причинам не можете оперативно ответить, находитесь в командировке, они обращались в департамент пресс-службы правительства и как минимум координировали эту работу с правительством".

Закрыть границу в Дальневосточном регионе и других местах

Одна из главных тем заседания кабинета министров - как противостоять распространению коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае, а новые случаи заражения фиксируются в других странах.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, - подчеркнул Мишустин. - Но мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей". Для этого правительство готово на решительные меры, вплоть до закрытия границы с Китаем. Распоряжение, сообщил премьер, им уже подписано. "В работу оно пошло. Мы соответствующим образом проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - заявил он.

Ранее специальные совещания провели и президент, и премьер, создан оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, работающий в круглосуточном режиме. Доклады главе государства поступают ежедневно.

Мишустин попросил Голикову в ежедневном режиме информировать страну о текущей обстановке и тех мерах, которые предпринимаются. "Чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - обратился премьер к своему заместителю. К информационной работе также подключится Роспотребнадзор.

Между тем

Резервный фонд правительства увеличится на 169,4 миллиарда рублей. Распоряжение министерству финансов подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Дополнительные средства появились за счет неиспользованных в прошлом году остатков федерального бюджета. Кабинет министров использует резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в федеральном бюджете.