В МО РФ опровергли удар российской авиации по госпиталю и пекарне в Сирии

В Министерстве обороны России опровергают появившиеся накануне в некоторых зарубежных СМИ сообщения о бомбардировках с самолетов ВКС России, которым якобы в Сирии подверглись госпиталь и пекарня. Сообщалось, что это произошло утром 30 января в районе населенного пункта Эрих на южной окраине города Идлиб.

"Это информационная провокация. Российская авиация в данном районе никаких боевых задач не выполняла", - подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, вчера руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что командование сирийской армии приняло решение о начале контрнаступления на позиции боевиков в пригородах Алеппо а также в городах Маарет-эн-Нуман и Серакаб в провинции Идлиб.