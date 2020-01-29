Сирийская армия начала контрнаступление на боевиков под Алеппо и Идлибом

Командование сирийской армии приняло решение о начале контрнаступления на позиции боевиков в пригородах Алеппо а также в городах Маарет-эн-Нуман и Серакаб в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, контрнаступательные действия начались в ответ на агрессию террористов.

Генерал отметил, что огонь велся исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков, а удары наносились предельно избирательно и точно.

Боренков подчеркнул, что в ходе атак мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, и это были вынуждены признать "даже такие ангажированные западные неправительственные организации как "Сирийская обсерватория по правам человека".

Руководитель УПВС отметил, что для выхода мирных граждан с подконтрольных боевикам территорий сейчас круглосуточно работают три гуманитарных коридора в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Население, которое проживает в зоне деэскалации, было заблаговременно оповещено о порядке перехода через пункты пропуска. Для этого сирийские власти распространяли листовки, рассылали СМС, а также передавали информацию по телеканалам и радиостанциям.

Боренков подчеркнул, что жители в подконтрольных боевикам районах пытались не допустить эскалации обстановки со стороны террористов. Так, ЦПВС зафиксировал многочисленные демонстрации протеста гражданского населения против диктатуры террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена на территории РФ). "Они жестоко подавлялись боевиками, а мирные жители были лишены элементарных условий для нормального проживания", - сказал генерал, добавив, что продукты питания, медикаменты до простых жителей не доходили и оседали на складах бандгрупп.

На среду 29 января под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации уже перешло 27 населенных пунктов. В них, для обеспечения законности и правопорядка, сирийскими властями организовано патрулирование. В освобожденные села готовы вернуться от 30 до 50 тысяч беженцев.

По данным Боренкова, сейчас в Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористами из "Хайат Тахрир Аш-Шам" и подконтрольными ей формированиями.

С 9 января в результате обстрелов и боестолкновений погибло 211 сирийских военнослужащих, свыше 300 получили ранения.

Жертвы среди мирного населения составили 121 человек погибшими и 254 ранеными.