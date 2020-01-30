Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа

В Великобритании археологи раскопали могилу, датируемую периодом между поздним железным веком и ранней римской эпохой (I век до н. э. - 50 год н. э.), в которой, вероятно, был похоронен воин с оружием.

Как сообщает The History Blog, редкое захоронение было обнаружено в местечке Уолбертон, в графстве Суссекс. Оно было найдено случайно - при обследовании участка, отведенного под строительство жилищного комплекса.

Человеческих останков в могиле археологи не нашли. Вероятно, они просто разложились с течением времени. Не сохранился и гроб, который, судя по всему, был деревянным. Однако захоронение интересно артефактами, которые в нем находились.

Так, в могиле было обнаружено четыре сосуда, изготовленных из местной глины. Это были широко распространенные в то время сосуды для хранения продуктов питания. Между двумя из них ученые нашли наконечник копья.

Видимо, в ногах покойного были уложены некие металлические предметы, форма и назначение которых пока остается тайной для исследователей.

Вдоль тела был уложен железный меч. Он находился в ножнах, изготовленных из какого-то органического материала. Ножны были украшены креплением из медного сплава с весьма сложным орнаментом.

По мнению археологов, захоронение принадлежало воину. Для Суссекса это крайне редкая находка. Кроме того, обнаруженные в могиле предметы говорят, что воин был не простым человеком, а весьма важной персоной в своем обществе.