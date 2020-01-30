Морские недра распределят без аукциона

С 3 февраля вступают в силу изменения в закон "О недрах", которые предусматривают возможность геологоразведки нефти, газа и газового конденсата во внутренних и территориальных морях России без проведения аукционов.

Новый порядок распределения участков для геологоразведки поможет открытию месторождений на шельфе. Фото: РИА Новости

Утверждать перечень таких участков будет правительство, а предоставляться они будут недропользователям на основании их заявок. Одним из условий для получения разрешения на геологоразведку без аукциона станут заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны.

В Минприроды "РГ" уточнили, что "изменения призваны снизить финансовые затраты на получение права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря, и интенсифицировать геологическое изучения в указанных акваториях". В ведомстве пояснили, что до принятия изменений такие участки нельзя было получить только для геологоразведки без освоения и добычи. Снятие ограничений позволит повысить экономическую привлекательность геологоразведочных работ на шельфе.

Ранее руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил, что закон будет применяться главным образом для слабоизученных морских участков. По его словам, к таким можно отнести, например, Енисейскую губу. Он также допустил возможность открытия новых месторождений или даже целых нефтегазоносных провинций на территории, тянущейся от Архангельской области до Чукотки и Восточного побережья Камчатки. Речь идет исключительно о разрешениях на геологоразведку, оценку и разметку месторождений нефти и газа, но не об их освоении и последующей добыче.

Также в поправках к закону указывается право правительства устанавливать дополнительные требования к юридическим лицам с иностранным участием, допускаемым к геологоразведочным работам в нефтегазовой сфере. Это решение связано с вопросами обороны и обеспечения безопасности стратегически важных территорий. По оценкам экспертов, принятие поправок может упростить доступ западным компаниям к российскому шельфу, но не окажет сильного воздействия на развитие отрасли. "Что касается повышения эффективности и интенсивности освоения шельфа России, то законодательство не играет ключевой роли, поскольку другие ограничения влияют на этот процесс. В том числе санкционные, инфраструктурные, а также вопросы экономической целесообразности самих проектов в условиях текущих цен на нефть", - считает партнер КПМГ в России и СНГ Виктория Тургенева.