Москалькова передала генсеку Совета Европы письмо об Александре Виннике

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что передала генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич официальное письмо, где излагается история экстрадиции из Греции во Францию россиянина Александра Винника.

"Я не только поднимала этот вопрос, но и вручила ей официальное письмо по поводу Винника с просьбой оказать содействие в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этому беспрецедентному случаю нарушений прав человека", - цитирует ее РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что российский программист передан Франции "на основании уже просроченного ордера, находился на территории Греции с нарушением сроков, установленных Конституцией Греции, его допрашивали несколько часов, несмотря на то, что он находится в состоянии голодовки".

Общество, и европейское в том числе, считает омбудсмен, должно высказать свое мнение на этот счет.

Татьяна Москалькова поделилась с журналистами, что Мария Пейчинович-Бурич пообещала ей разобраться.

Уполномоченный по правам человека в РФ также добавила, что направила министру юстиции Франции Николь Беллубе запрос о возможном посещения Александра Винника. "Жду ответа, поскольку посещение без предварительных согласований невозможно", - сказала Москалькова.