На Украине истощились пять главных месторождений газа

Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов. Об этом сообщила "дочка" украинской госкомпании "Нафтогаз", "Укргазодобыча".

Согласно сообщению компании в Facebook, Яблуновское месторождение истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское - на 82, Шебелинское - на 89, а Западно-Крестищенское - на 90.

Кроме того, как заявили в "Укргазодобыче", сейчас инвестируются средства в поиск новых источников. Так, за прошлый год были открыты три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа. Помимо этого, добываемые запасы были увеличены почти на 15 миллиардов кубометров.