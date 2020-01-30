На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате

В нескольких регионах Украины прошли акции протеста шахтеров, которые требуют погасить задолженность по зарплатам и оказать поддержку угольной промышленности.

В частности, в Мирнограде Донецкой области горняки перекрыли на некоторое время перекресток, расположенный неподалеку от административного здания угольного госпредприятия.

"Среди требований горняков - погашение долгов по заработной плате, государственная поддержка угольной отрасли. Также они протестовали против принятия законов, ограничивающих права трудящихся", - передает РИА Новости слова главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

Он отметил, что подобные акции прошли также во Львове, Кривом Роге и Киеве.