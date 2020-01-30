На вице-премьеров возложили ответственность за поручения президента

Персональная ответственность за своевременное исполнение поручений президента и правительства возложена на вице-премьеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает настраивать подчиненных на эффективную работу. На днях он распределил полномочия между своими заместителями. "Это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач", - подчеркнул он в четверг на заседании правительства.

Координация работы всех министерств и ведомств, а также служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, закреплена конкретно за вице-премьерами. "Такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результат работы ведомства, которое он курирует, и создает определенную вертикаль", - указал глава кабмина.

Особое внимание он обратил на дисциплину исполнения поручений президента и правительства. "К сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно, отсутствует онлайн статистика, чтобы каждый руководитель в реальном времени мог увидеть, как обстоят дела по этим поручениям", - обрисовал Михаил Мишустин ситуацию. Теперь персональную ответственность за поручения также несут зампреды правительства, курирующие соответствующую тематику. Премьер-министр попросил их провести инвентаризацию и доложить в недельный срок.

Не менее сжатые сроки даны министерствам на проработку перечня мер для выполнения задач, озвученных в Послании президента, и активизации работы по национальным проектам. "Они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены. А исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне. Этого от нас ожидают люди", - заявил председатель правительства.

- Послание президента направлено на достижение глобальной цели - чтобы люди стали жить лучше, и каждый свой шаг, каждое свое решение мы должны сверять с этой главной целью, - напомнил Мишустин кабинету. - Это интересы наших людей: достойная жизнь, уверенное развитие нашей страны, укрепление ее позиций в мире.