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30 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)

Федеральный закон от 28 января 2020 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 28 января 2020 г.
Опубликован 30 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть первая

Принят Государственной Думой 21 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 22 января 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2001, N 53, ст. 5016; 2003, N 23, ст. 2174; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 6, ст. 636; N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 31; 2010, N 1, ст. 4; N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4593; N 47, ст. 6611; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; 2014, N 45, ст. 6157; 2015, N 18, ст. 2616; 2016, N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2018, N 49, ст. 7497; 2019, N 39, ст. 5375) следующие изменения:

1) в подпункте 17 пункта 1 статьи 32 слова "Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", не позднее" заменить словами "Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", не позднее";

2) в статье 80:

а) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Сведения о среднесписочной численности работников представляются в налоговые органы плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в составе расчета по страховым взносам.";

б) пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) сведений о среднесписочной численности работников, подлежащих включению в расчет по страховым взносам.";

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 12913 слова "Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" порядка" заменить словами "Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" порядка";

4) в абзаце первом статьи 12914 слова "Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" порядка" заменить словами "Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" порядка".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения абзаца шестого пункта 3 и подпункта 7 пункта 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, связанным с представлением расчетов по страховым взносам, начиная с расчета по страховым взносам по итогам расчетного периода 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин