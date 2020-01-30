Названы самые популярные и самые редкие вакансии

Самыми массовыми вакансиями в прошлом году стали менеджер по продажам, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами. А в число редких попали дворецкий, батлер, полиграфолог, эмбриолог.

Анализ вакансий, размещенных за прошлый год, составил портал hh.ru, выявив самые массовые, редкие, популярные у соискателей и те, в которых предлагали самую высокую зарплату.

Итак, о поиске такого специалиста, как менеджер по продажам работодатели заявили на портале за год 66 тысяч раз. Продавцов-консультантов искали 45 тысяч раз, для менеджеров по работе с клиентами было размещено 40 тысяч вакансий. Также к числу массовых можно отнести торговых представителей (36 тысяч вакансий), бухгалтеров (32 тысячи), кладовщиков (25 тысяч).

А вот для представителей "редких" профессий за это же время было размещено от 11 до 100 вакансий. В их число также попали конюх, водолаз, фуд-флорист, котоняня.

Еще есть категория очень редких вакансий (менее 10 за год). В нее попали астролог, эрофотогеодезист, лесничий, преподаватель курса "Блокчейн", пчеловод.

Уникальными вакансиями (по одной за год) были рабочие места для копирайрера для общения на сайте знакомств ("помощник для делового занятого человека, которому не хватает времени на ведение переписки", как пояснялось в тексте вакансии), коуча для Scrum-мастеров, менеджера по 3D-печати "запчастей человека", "научного сотрудника - PostDoc (пространственный фактор в проблемном поле наук о человеке)", ночного модератора сайта знакомств.

Интересно, что для соискателей как на массовые вакансии, так и на редкие, работодатели готовы платить примерно одинаковую зарплату.

Как рассказали "РГ" в hh.ru, медианная предлагаемая зарплата для дворецкого, батлера составляла 35 тысяч рублей в месяц, полиграфолога - 47,5 тысячи в месяц, эмбриолога - 70 тысяч. Астрологу работодатель готов был платить 63,3 тысячи рублей (тоже медианный показатель), аэрофотогеодезисту - 87,5 тысячи, лесничему - 22,8 тысячи.

А вот самому "массовому" менеджеру по продажам - 50 тысяч, продавцу-консультанту - 30 тысяч, менеджеру по работе с клиентами - 50 тысяч.

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