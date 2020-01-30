Названы три главных "цифровых" риска для школы

Молодые педагоги назвали три главных риска, связанных с использованием технологий в обучении.

Первый из них - потеря традиционных навыков и знаний. Например, умения писать от руки. Об этом говорит примерно 36% преподавателей. Второй - слишком глубокое погружение в виртуальный мир: ученики много времени проводят в соцсетях и чатах и все меньше внимания уделяют живому общению. Об этом говорят 34% учителей. Ну и третий риск, самый очевидный, - гаджеты отвлекают детей от уроков и занятий. Это отмечают 28% респондентов.

Таковы результаты глобального исследования, проведенного Economist Intelligence Unit вместе с Microsoft Education . В опросе участвовали более тысячи молодых учителей и преподавателей-практикантов со всего мира.

Что интересно, только 38% из них считают, что нынешняя подготовка позволяет им эффективно использовать цифровые технологии в учебном процессе. 36% говорят о том, что им не хватает необходимых технологических средств. И 31% считают, что школе нужна более продвинутая система техподдержки. Без этого все сложнее добиваться образовательных результатов, соответствующих требованиям времени.

Но цифровизация для школы это, конечно, не только риски, но и мощный обучающий инструмент. Главное, научиться правильно его использовать. В чем плюсы "цифры"? Здесь учителя тоже составили свой рейтинг.

На первом месте (36%) большая вовлеченность детей в обучение. То есть возможность заинтересовать ребенка школьным предметом - через интерактивную игру, обучающих роботов, виртуальную и дополненную реальность. Вариантов масса.

На второй позиции (31%) возможность учиться самостоятельно. Существует огромное количество курсов, видеоуроков и лекций в формате онлайн. Они полезны не только школьникам, но абсолютно всем - студентам, уже работающим специалистам.

Третья строчка - цифровые технологии незаменимы для системы подготовки кадров, причем не только айтишников и программистов. IT-квалификации нужны практически каждому на его рабочем месте. Например, в некоторых школах Великобритании одновременно с занятиями по физике или математике 14-16-летние школьники получают сертификат о профессиональной квалификации. Начиная с умения пользоваться Power Point и Excel и заканчивая Photoshop и серьезными программами для инженерного 3D-проектирования.

И это мировой тренд. По данным глобального исследования, уже к 2030 году использование новых технологий в школах должно увеличиться аж на 60%. И вместе с тем почти половина молодых учителей говорит о том, что "цифра" далеко не главное. Нужны и фундаментальные знания, и социальные навыки. Например, умение работать в команде.

"Тенденции в развитии образовательных систем, не важно, Сингапур это или Австралия, очень похожи, - рассказал менеджер образовательного подразделения Microsoft Марк Спарвелл. - Среди приоритетных навыков не только общая, но и цифровая грамотность школьников. А еще коммуникативность, креативность, критическое мышление. Ну и, конечно, эмоциональный интеллект".

Результаты глобального исследования были впервые представлены на крупнейшей образовательной выставке в мире Bett 2020 в Лондоне.