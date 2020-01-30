Новую систему оплаты труда медиков могут принять в апреле

Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, сообщил на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике новый министр здравоохранения Михаил Мурашко.

О перекосах в системе оплаты труда медиков говорят уже давно. Сегодня зарплаты врачей очень разнятся по регионам. Средняя, по данным Росстата, около 80 тысяч рублей в месяц. Но в муниципальных поликлиниках и больницах зарплаты медперсонала составляют 12-20 тысяч рублей в месяц. К тому же, как напоминает "РГ" вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев, действует модель финансирования медучреждений по принципу "деньги следуют за больным".

Иными словами, чем больше пациентов прикрепятся и придут лечиться, тем больше денег упадет в копилку больницы. Но в небольших городках и поселках просто нет столько населения, чтобы обеспечивать достойную оплату труда врачей и медсестер.

В своем Послании Федеральному Собранию президент заявил о переходе на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения, которая будет основана на едином по всей стране перечне надбавок и компенсаций.

Оплата труда рядовых врачей, особенно в глубинке, повысится, это приостановит отток врачей в мегаполисы

Речь идет именно о том, чтобы не было огромной разницы в оплате труда одних и тех же специалистов сферы здравоохранения при равнозначных условиях труда. То есть доля оклада в зарплате должна быть фиксированной, а перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок - единый по всей стране. "Оплата труда для рядовых врачей, особенно в глубинке, повысится, это приведет к более равномерному распределению специалистов по стране", - уверена член Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.