В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения

В Греции археологи, работающие в знаменитом храме Асклепия в древнем городе Эпидавре, обнаружили здание неизвестного предназначения, изучение которого, вероятно, позволит переписать хронологию поклонения богу медицины.

Как сообщает Greek Reporter, раскопки в святилище Асклепия Эпидаврского проводятся кафедрой истории и археологии Афинского университета с 2016 года. Казалось бы, этот храм хорошо изучен.

Однако греческие археологи сообщили о сенсационной находке - ранее неизвестном сооружении, которое входило в ритуальный комплекс. Ученые отмечают, что это здание дает новое представление о знаменитом святилище.

Дело в том, что оно датируется примерно 600 годом до нашей эры. До сих пор же считалось, что в Эпидавре поклонение Асклепию началось около 550 года до нашей эры.

Археологи отмечают, что предназначение обнаруженного здания неизвестно. Пока не установлено, какие именно функции оно могло исполнять в святилище. Эта структура расположена на участке, прилегающем к тому месту, где находится Толос - самое знаковое, загадочное и важное здание Асклепиона.

Раскопанное сооружение имеет правильную прямоугольную форму. Оно снабжено подвалом, по площади сопоставимым с цокольным этажом. Внутри обнаружена мозаика.

По мнению профессора Афинского университета Василиса Лампринудакиса, который руководит раскопками в древнем Эпидавре, найденный объект, возможно, был предшественником Толоса. А сам Толос, как установили предыдущие исследования, был своего рода подземным домом Асклепия, где пациентов лечили "путем инъекций".

"Пациент, который спал в этом особом месте, видел во сне бога медицины Асклепия, который давал ему лекарство, - считает Лампринудакис. - Возможно, найденное нами здание выполняло функцию, сходную с той, что позднее выполнял Толос, то есть его подвал служил местом пребывания Асклепия на земле".

Археолог также пояснил, что название "Толос" было дано этому сооружению древним путешественником Павсанием лишь во II веке нашей эры. А его первоначальное название, как гласят надписи IV века до нашей эры, было "Тимели".

Согласно трудам поэта Гесиода, Асклепий был сыном Аполлона. Он родился в Эпидавре и считался древнегреческим богом медицины. Посвященные ему святилища называются асклепионами. По сути это были первые больничные стационары.

Ученым известно о существовании примерно 300 асклепионов. Самый знаменитый из них расположен на родине Асклепия - в Эпидавре, на северо-востоке Пелопоннеса.