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30.01.2020 20:44
Рубрика: Общество

В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения

Текст: Денис Передельский
Фото: Athens-Macedonian News Agency Фото: Athens-Macedonian News Agency
Фото: Athens-Macedonian News Agency

В Греции археологи, работающие в знаменитом храме Асклепия в древнем городе Эпидавре, обнаружили здание неизвестного предназначения, изучение которого, вероятно, позволит переписать хронологию поклонения богу медицины.

Как сообщает Greek Reporter, раскопки в святилище Асклепия Эпидаврского проводятся кафедрой истории и археологии Афинского университета с 2016 года. Казалось бы, этот храм хорошо изучен.

Однако греческие археологи сообщили о сенсационной находке - ранее неизвестном сооружении, которое входило в ритуальный комплекс. Ученые отмечают, что это здание дает новое представление о знаменитом святилище.

Фото: Jeronimo Aviles / The Ohio State University
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Дело в том, что оно датируется примерно 600 годом до нашей эры. До сих пор же считалось, что в Эпидавре поклонение Асклепию началось около 550 года до нашей эры.

Археологи отмечают, что предназначение обнаруженного здания неизвестно. Пока не установлено, какие именно функции оно могло исполнять в святилище. Эта структура расположена на участке, прилегающем к тому месту, где находится Толос - самое знаковое, загадочное и важное здание Асклепиона.

Раскопанное сооружение имеет правильную прямоугольную форму. Оно снабжено подвалом, по площади сопоставимым с цокольным этажом. Внутри обнаружена мозаика.

По мнению профессора Афинского университета Василиса Лампринудакиса, который руководит раскопками в древнем Эпидавре, найденный объект, возможно, был предшественником Толоса. А сам Толос, как установили предыдущие исследования, был своего рода подземным домом Асклепия, где пациентов лечили "путем инъекций".

"Пациент, который спал в этом особом месте, видел во сне бога медицины Асклепия, который давал ему лекарство, - считает Лампринудакис. - Возможно, найденное нами здание выполняло функцию, сходную с той, что позднее выполнял Толос, то есть его подвал служил местом пребывания Асклепия на земле".

Фото: Archaeology South-East
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Археолог также пояснил, что название "Толос" было дано этому сооружению древним путешественником Павсанием лишь во II веке нашей эры. А его первоначальное название, как гласят надписи IV века до нашей эры, было "Тимели".

Согласно трудам поэта Гесиода, Асклепий был сыном Аполлона. Он родился в Эпидавре и считался древнегреческим богом медицины. Посвященные ему святилища называются асклепионами. По сути это были первые больничные стационары.

Ученым известно о существовании примерно 300 асклепионов. Самый знаменитый из них расположен на родине Асклепия - в Эпидавре, на северо-востоке Пелопоннеса.

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