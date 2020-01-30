Состав участников определен сугубо по спортивному принципу по итогам победного для нас европейского первенства. Путевки будут розданы в соответствии с местами, занятыми в австрийском Граце.
У женщин в парном катании и танцах наша команда представлена в полном составе - тремя номерами. В соревнованиях мужчин в соответствии с занятыми на чемпионате мира-2019 местами выступят два спортсмена.
Вот состав, представленный на согласование:
Мужчины - Алиев Дмитрий, Даниелян Артур.
Запасные - Самарин Александр, Игнатов Макар.
Женщины - Косторная Алена, Щербакова Анна, Трусова Александра.
Запасные - Туктамышева Елизавета, Гулякова Анастасия.
Пары - Бойкова Александра - Козловский Дмитрий, Тарасова Евгения - Морозов Владимир, Павлюченко Дарья - Ходыкин Денис.
Запасные - Мишина Анастасия - Галлямов Александр, Пепелева Алина - Плешков Роман.
Танцы - Синицина Виктория - Кацалапов Никита, Степанова Александра - Букин Иван, Загорски Тиффани - Гурейро Джонатан.
Запасные - Морозов Аннабель - Багин Андрей, Скопцова Анастасия - Алёшин Кирилл.
Фигурное катание - вид спорта травмоопасный. Поэтому в команду привлекаются запасные, которые смогут заменить основных участников.