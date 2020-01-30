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30.01.2020 21:02
Рубрика: Спорт

В Канаду - без потерь

Называем состав сборной на чемпионат мира
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России предложила на согласование Исполкома Федерации полный список спортсменов, которым с 16 по 22 марта выступать в Монреале, а также запасных.

Состав участников определен сугубо по спортивному принципу по итогам победного для нас европейского первенства. Путевки будут розданы в соответствии с местами, занятыми в австрийском Граце.

Фото: РИА Новости
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У женщин в парном катании и танцах наша команда представлена в полном составе - тремя номерами. В соревнованиях мужчин в соответствии с занятыми на чемпионате мира-2019 местами выступят два спортсмена.

Вот состав, представленный на согласование:

Мужчины - Алиев Дмитрий, Даниелян Артур.

Запасные - Самарин Александр, Игнатов Макар.

Женщины - Косторная Алена, Щербакова Анна, Трусова Александра.

Запасные - Туктамышева Елизавета, Гулякова Анастасия.

Пары - Бойкова Александра - Козловский Дмитрий, Тарасова Евгения - Морозов Владимир, Павлюченко Дарья - Ходыкин Денис.

Запасные - Мишина Анастасия - Галлямов Александр, Пепелева Алина - Плешков Роман.

Танцы - Синицина Виктория - Кацалапов Никита, Степанова Александра - Букин Иван, Загорски Тиффани - Гурейро Джонатан.

Запасные - Морозов Аннабель - Багин Андрей, Скопцова Анастасия - Алёшин Кирилл.

Фигурное катание - вид спорта травмоопасный. Поэтому в команду привлекаются запасные, которые смогут заменить основных участников.

Спорт Фигурное катание Блокнот Долгополова

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