Одного астронавта NASA возьмут на корабль "Союз" в этом году

Американские астронавты получат два места на российских кораблях "Союз-МС" для полетов на МКС осенью 2020 и весной 2021 года, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там [на осеннем старте], по-моему, Стивен Боуэн​​​. В осенний старт уже включен один из астронавтов", - цитирует Власова РИА Новости.

По данным источников агентства, весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний - на 14 октября.

Кроме того, NASA запросило еще два места на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего. "Роскосмос" сейчас ведет переговоры на этот счет, контракт пока не подписан, но все "на завершающей стадии", добавил Власов.

Напомним: в декабре руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить NASA два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах. "Мы приняли принципиальное решение предоставить NASA места на наших кораблях для полетов к МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года - весну 2021 года", - сказал он.

Уже почти девять лет как Россия (после закрытия в программы полетов "шаттлов") - единственная страна в мире, которая может доставлять экипажи на МКС. Американские компании SpaceX и Boeing создают свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами пока срываются. При этом у NASA было место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной.

"Роскосмос" запланировал на 2020 год только два пилотируемых полета: весной и осенью. Второй должен был стать первым в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос", откликаясь на просьбу NASA предоставить места на "Союзе" американским астронавтам, может даже отказаться от части научной программы, которая была запланирована изначально.