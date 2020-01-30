Охотникам разрешили использовать арбалеты и луки

Изменения, внесенные в Закон "Об оружии", которые разрешают приобретение луков и арбалетов и охоту с ними, вступили в силу 30 января.

Спортивные и охотничьи луки - серьезное оружие. Они могут оснащаться даже оптическими прицелами. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Напомним, закон обозначил критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге.

Раньше продажа такого оружия и охота с ним были запрещены. Теперь же его смогут приобрести обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия. Правила - такие же. То есть надо выполнить все, так сказать, упражнения - пройти медицинский осмотр, в том числе у психолога и нарколога, показать своему участковому по месту жительства сейф для хранения оружия и получить у него соответствующую справку.

Приобрести такое оружие можно будет в специализированном магазине только при наличии этих документов, причем более чем пятью единицами владеть нельзя. В течение двух недель после покупки оружие надо зарегистрировать в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Возможно, к новым поправкам в Закон "Об оружии" появятся разъясняющие документы, различные регламенты, детально прописывающие механизм действия закона, в том числе и ответственность за его неисполнение. Нужен опыт применения нового закона, когда станут понятны какие-то недочеты или потребуется усилить те или иные положения. Скажем, надо ли сразу устанавливать жесткие правила хранения метательного оружия? Арбалет можно хранить в сейфе. А вот лук в сейф и не влезет. И вообще, нужен ли сейф для лука?