ОКР и Минспорта РФ могут лишить ВФЛА госаккредитации

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики, а также сложения полномочий всех членов президиума.

Последние события вокруг ВФЛА грозят новыми суровыми санкциями. Руководители World Athletics намерены рассмотреть вопрос об окончательном исключении ВФЛА из своей семьи. И тут из-за нежелания что-либо менять со стороны федерации могут пострадать спортсмены, которым уже сейчас приостановили выдачу нейтрального статуса из-за нашумевшего "дела Лысенко".

Напомним, что после допингового расследования WADA в 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено. Из-за этого российские легкоатлеты уже пропустили одну Олимпиаду, где выступала лишь одна прыгунья в длину Дарья Клишина. Сейчас же велик риск того, что в Токио вообще не будет ни одного атлета из России.

Раз чиновники ВФЛА не спешат ничего предпринимать, за что их регулярно критикуют ведущие спортсмены, в дело решили вмешаться Министерство спорта и Олимпийский комитет России. 31 января они рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации. Также речь пойдет и о выборах нового руководства ВФЛА.

В своем заявлении ОКР и Минспорт РФ заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление процедуры допуска российских легкоатлетов на международные соревнования. Также российские спортивные власти просят отложить рассмотрение советом World Athletics вопроса о применении санкций к ВФЛА.