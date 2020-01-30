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30.01.2020 22:20
Рубрика: Спорт

ОКР и Минспорта РФ могут лишить ВФЛА госаккредитации

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики, а также сложения полномочий всех членов президиума.

Последние события вокруг ВФЛА грозят новыми суровыми санкциями. Руководители World Athletics намерены рассмотреть вопрос об окончательном исключении ВФЛА из своей семьи. И тут из-за нежелания что-либо менять со стороны федерации могут пострадать спортсмены, которым уже сейчас приостановили выдачу нейтрального статуса из-за нашумевшего "дела Лысенко".

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Напомним, что после допингового расследования WADA в 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено. Из-за этого российские легкоатлеты уже пропустили одну Олимпиаду, где выступала лишь одна прыгунья в длину Дарья Клишина. Сейчас же велик риск того, что в Токио вообще не будет ни одного атлета из России.

Фото: iStock
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Раз чиновники ВФЛА не спешат ничего предпринимать, за что их регулярно критикуют ведущие спортсмены, в дело решили вмешаться Министерство спорта и Олимпийский комитет России. 31 января они рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации. Также речь пойдет и о выборах нового руководства ВФЛА.

В своем заявлении ОКР и Минспорт РФ заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление процедуры допуска российских легкоатлетов на международные соревнования. Также российские спортивные власти просят отложить рассмотрение советом World Athletics вопроса о применении санкций к ВФЛА.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Правительство Минспорт Спортивные организации Олимпийский комитет России Допинговые скандалы

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