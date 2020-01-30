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30.01.2020 16:36
Рубрика: Экономика

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Операторов связи просят подключиться к меморандуму
Текст: Юлия Кривошапко
Больших пиратских сайтов в Рунете не осталось, но есть мелкие, их число растет. Правообладатели предлагают решать проблему сокращением сроков удаления ссылок на нелегальные ресурсы из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей и привлечением к борьбе с несанкционированным распространением контента операторов связи. Об этом шла речь на панельной дискуссии Content Summit Russia.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2019 года рынок нелегальных сервисов, по оценке Group-IB, снизился впервые за 5 лет. Это случилось благодаря работе антипиратского меморандума. Правообладатели и крупнейшие интернет-компании подписали его в ноябре 2018 года.

Роскомнадзор: Действие Антипиратского меморандума продлено на год

Участники соглашения создали реестр ссылок на пиратский контент. Администраторы интернет-сервисов не реже, чем раз в пять минут сверяются с ним, после чего ссылки исключаются из поисковой выдачи, а размещенные аудиовизуальные произведения удаляются из видео-хостингов.

За время действия меморандума в реестр было внесено 2,1 млн ссылок. Такие данные приводил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на круглом столе "Глобальная экосистема видеосмотрения" в рамках форума CSTB. Он сообщил, что соглашение доказало свою эффективность и его действие будет продлено до 31 января 2021 года.

Правообладатели считают, что механизм требует доработки. "Нужно сокращать сроки удаления нелегального контента, привлекать к борьбе с пиратами операторов связи, которые пока остаются вне этой сферы", - заявила в рамках форума Content Summit Russia руководитель совета Медиа-Коммуникационного союза по противодействию нелегальному распространению контента в интернете Екатерина Миронова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Кроме того, в антипиратский реестр для удаления поисковиками правообладатели предлагают вносить не только ссылки на нелегальный контент, но и доменные имена сайтов, регулярно попадающихся на нарушениях.

Поисковики дают примерно 75 процентов пиратского трафика. Ликвидация этого источника будет серьезным достижением, но чтобы окончательно победить пиратов, нужно перекрыть им финансирование, считают специалисты. Пока нелегальные площадки в интернете продолжают привлекать к себе рекламу. "Мы столкнулись с тем, что компании нередко спонсируют нелегальные трансляции, которые ведутся в группах, созданных пользователями мессенджера Telegram", - рассказал Андрей Громковский, глава UFC Russia.

По его словам, вполне возможно, спонсоры не отдают себе отчета в том, что поддерживают пиратов. Тем не менее, это вопрос, который требует решения, заключил Громковский.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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