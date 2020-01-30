Опрос: Большинство больных гепатитом С остаются без лечения

Пациентская организация "Вместе против гепатита" провела опрос среди пациентов с гепатитом С. Выяснилось, что почти каждый десятый из тех, кому поставлен диагноз "вирусный гепатит С", выпадает из поля зрения врачей и не получает лечения. Каждый третий - наблюдается в обычной поликлинике, где нет инфекциониста, а не в специализированном центре по вирусным гепатитам. Соответственно, противовирусное лечение не назначается. Тем более, что каждый второй больной обращался в последний раз к врачу больше трех лет назад. Такие неутешительные результаты опроса среди пациентов с гепатитом С представил Никита Коваленко, председатель правления пациентской организации "Вместе против гепатита".

Участники круглого стола, состоявшегося в рамках Всероссийского конгресса пациентов, констатировали: неблагополучная ситуация в России с заболеваемостью вирусными гепатитами и гепатитом С в частности, может усугубиться, проанализировали причины, почему это происходит, и подготовили предложения по нераспространению этой тяжелой инфекции, "конечным пунктом" в развитии которой становится цирроз и рак печени.

В России больных с гепатитом С много - от 3 до 5 миллионов, по данным Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора РФ. Но в регистре Референс-центра учтено менее миллиона зарегистрированных случаев. Это значит, что в реальности 2- 4 миллиона инфицированных не подозревают о своем диагнозе или знают, но не обращаются к врачу. И это - в редкой для большинства вирусных инфекций ситуации, когда существуют эффективные противовирусные препараты, способные полностью уничтожить вирус даже у больных с сильно пораженной печенью и другими серьезными заболеваниями.

Но такое реальное положение означает одно: вирус, передающийся через кровь, например, при манипуляциях инструментами с частицами вируса - при обычном маникюре, татуаже или у стоматолога, будет продолжать распространяться среди населения, прежде всего, у молодых, активных людей. Эксперты подсчитали, что социально-экономическое бремя гепатита С в России (с учетом расходов на медицинскую помощь больным, раннюю инвалидизацию и преждевременную смерть в молодом возрасте) составляет от 29 до 162 миллиардов рублей ежегодно.

Добиться ликвидации вируса нужно выявить инфицированных и обеспечить их современной диагностикой и лечением. ВОЗ поставила задачу ликвидировать вирусные гепатиты В и С к 2030 году, и возможности для этого есть: вакцинация против вируса гепатита В и эффективные лекарства против вируса гепатита С. Тем не менее на последнем Европейском Конгрессе по заболеваниям печени специалисты говорили, что с ситуацией к обозначенному сроку справятся в лучшем случае девять стран из числа развитых. Россия в этот список не попала.

Основных причин несколько. Вирусные гепатиты развиваются медленно, инфицированный человек долгое время не чувствует себя больным. Поэтому инфекция выявляется либо на поздней стадии, либо обнаруживается случайно, а человек, не знавший о том, что инфицирован, долгое время мог распространять вирус, заражая других. Другой неприятный момент - нередко пациента еще нужно убедить, что ему необходимо пройти лечение, потому что особых симптомов долгое время у гепатита С нет. Наконец, еще один ограничивающий фактор - современная терапия против гепатита С довольно дорогостоящая, хотя стоимость постоянно уменьшается и курс лечения обычно укладывается в 2-3 месяца.

Минздрав России сделал очередной важный шаг, включив с 2020 года два новых высокоэффективных лекарства против гепатита С в перечень жизненно необходимых и важнейших, в том числе, и препарат, который можно применять у детей с 12 лет. С 2016 года противовирусная терапия может проводиться за счет средств ОМС в рамках региональных программ госгарантий.

Тем не менее во многих регионах больных все еще лечат с применением устаревших интерферонов. А современные пангенотипные препараты больным доступны далеко не везде. В Москве, например, ситуация более-менее благополучная. Но есть проблемы с обследованием, которое необходимо для подбора терапии - анализы оплачивают сами пациенты. Региональные программы по обеспечению современной терапией гепатита С действуют и в других регионах: Санкт-Петербурге, Челябинской области и других. Все больше регионов переходят на лечение этой инфекции за счет средств ОМС. Как отметил директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин, сейчас в 33 регионах лечат гепатит С. Он подчеркнул, что ответственность за правильную работу первичного звена лежит на региональных властях. Именно главный специалист и губернатор должны правильно оценивать бремя и социально-экономическую значимость заболевания, учитывая затраты системы здравоохранения и смертность, связанные с циррозом печени, гепатоцеллюлярной карциномой (раком печени) и внепеченочными осложнениями гепатита С (сердечно-сосудистыми, онкологическими, аутоимунными и другими).

Еще одна проблема: организация лечения. В некоторых регионах (Свердловская и Тюменская области) пациентов с хроническим гепатитом С "ведут" не инфекционисты, а гастроэнтерологи, в результате медучреждение, не имеющее лицензии на оказание медпомощи при инфекционных болезнях, не вправе закупать необходимые лекарства по ОМС.

"Таким образом, нельзя сегодня говорить не только об элиминации, но хотя бы о приостановке распространения заболевания", - констатировал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

По итогам обсуждения на круглом столе эксперты подготовили перечень предложений, которые помогут исправить ситуацию. Первоочередные меры, по их мнению, - создание регистра пациентов, включение современной диагностики в программу ОМС (это необходимо для подбора эффективно работающих препаратов), проведение тестирования населения на вирусные гепатиты так, как это делается в последние годы в отношении ВИЧ. Наконец, важный шаг - улучшение лекарственного обеспечения, увеличение доступности для больных препаратов последнего поколения.