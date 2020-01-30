Отменено больше тысячи советских актов

Прекращают свое действие с 1 февраля 1259 правовых актов советского времени. Некоторые приняты еще в 1917 году.

Например, больше не действует декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. "О взимании прямыхъ налоговъ". Стала юридической историей и инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 г. "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ".

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале года. В ближайшее время должно быть принято еще несколько постановлений, отменяющих список советских актов. Эта работа ведется в рамках регуляторной гильотины.

"Работа по инкорпорации актов советского времени в современное законодательство ведется достаточно давно, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Но с началом подготовки реформы контрольно-надзорной деятельности эта работа получила дополнительный импульс. В течение ближайшего времени в рамках регуляторной гильотины должны быть отменены как устаревшие и уже не применяющиеся советские нормы, так и действующие, но являющиеся избыточными и затрудняющими работу бизнеса".

По его словам, все заинтересованные ведомства ведут тщательную работу фактически по просеиванию норм. Не утратившие актуальность правила сохраняются и постепенно будут перенесены в современное законодательство. Например, не отменяются советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социально-трудовые гарантии и льготы. Остаются в силе и профессиональные праздники, установленные еще в советское время.

Как рассказывают эксперты, пришлось проверять 20 тысяч актов. Чтобы качественно подготовить проекты постановлений, сотрудники министерства юстиции в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в архиве Государственно-правового управления президента РФ. Это скрупулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.

Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив. Оказалось, что часть актов уже была признана утратившими силу, в то время как в открытых источниках они упоминались в качестве действующих.

Сейчас готовится постановление об отмене еще 3,6 тысячи актов советского времени. Всего же может быть отменено порядка 7 тысяч советских нормативно-правовых актов.

Как рассказал "РГ" адвокат Алексей Сикайло, советское законодательство достаточно интенсивно применялось в 90-е годы и первое десятилетие этого века.

"Было много дел, истоки и начало регулирования которых относились еще к советскому периоду, - говорит Алексей Сикайло. - На сегодняшний день нам фактически не приходится сталкиваться на практике с актами того периода".

При этом он согласился с тем, что наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Поэтому, по его словам, ревизия и инкорпорация советских актов оправдана, эту работу можно только приветствовать.