Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ. Всего на одну шайбу его опережает великий Марк Мессье.

Отбывший одноматчевую дисквалификацию за пропуск Матча всех звезд НХЛ Александр Овечкин отметил свое возвращение на лед заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против "Нэшвилла", в котором его команда, несмотря на все усилия капитана, все же проиграла - 4:5.

Встреча началась для игравшего дома"Вашинтона" вполне неплохо - Ричард Паник открыл счет на десятой минуте встречи. Но гости ответили на выпад "столичных" тремя заброшенными шайбами подряд. Не успели трибуны как следует отпраздновать третий гол "Нэшвилла", как Овечкин сократил отставание до минимума.

После вбрасывания шайба отлетела за ворота хозяев и предательски скользнула мимо вышедшего из ворот голкипера и отлетела прямо на пятачок у его ворот. Овечкин пулей вылетел на ворота и переправил шайбу в сетку.

Этот гол стал для россиянина 693-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он опередил по этому показателю бывшего игрока "Детройта" Стива Айзермана и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ. Всего на одну шайбу россиянина опережает другая суперзвезда - великий Марк Мессье. Отставание до лидирующего Уэйна Гретцки теперь составляет 201 шайбу.

Для Овечкина этот гол стал 35-м в сезоне. И он 12-й раз в карьере достиг этой отметки, став первым среди левых нападающих в НХЛ, кому этот рубеж покорился столько раз. Ранее по 11 этого достигали помимо россиянина только Брэтт Халл и Люк Робитайл.

Однако, несмотря на это "Вашинтон" уступил 4:5, а Овечкин к голу добавил еще и голевую передачу.