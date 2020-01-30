Намеченный на 31 января формальный выход Великобритании из ЕС немедленно запустил центробежный процесс и внутри Соединенного Королевства.

Пока в Англии и Уэльсе готовились широко отпраздновать историческое расставание с "единой Европой", парламент Шотландии в среду большинством голосов принял решение не спускать со своего здания флаг Евросоюза. Кроме того, законодатели в Эдинбурге высказались за проведение повторного референдума для того, чтобы "шотландский народ смог решить, хотят ли они стать независимым государством".

Этот очевидный политический демарш в адрес Лондона был ожидаем. "Первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу после референдума 2016 года о членстве Британии в ЕС заявила, что в изменившихся обстоятельствах будет добиваться повторного голосования о независимости Шотландии. Изменение обстоятельств заключалось в том, что большинство избирателей этого региона проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, то есть против "брекзита", поясняет "РГ" руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Стерджен призвала правительство Её Величества "достичь соглашения с руководством Шотландии по поводу референдума, дату и порядок проведения которого" определит Эдинбург. Но, как считает Елена Ананьева, провести повторный референдум о независимости Шотландии на законных основаниях возможно лишь с согласия официального Лондона при одобрении обеих палат британского парламента. Без этого ни о каком международном признании независимости этого региона не может быть и речи. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически отверг возможность проведения очередного референдума в Шотландии.