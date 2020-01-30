Согласно исследованию ученых Кембриджского университета, за последнюю четверть века число людей, неудовлетворенных демократическими институтами, в мире увеличилось с 47,9 до 57,5 процента населения планеты.

Пиковым оказался 2019 год, когда показатели побили все рекорды. При этом самые большие сдвиги произошли в развитых странах - США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Информацию исследователи собирали из баз данных более 25 международных исследовательских проектов, охвативших 154 страны и более 4 миллионов человек. В основном у участников исследования спрашивали одно и то же: "Довольны ли вы тем, как функционирует/развивается демократия в вашей стране?" Свою оценку можно было дать по шкале "от 0 до 10", указать на графике или просто ответить "да/нет".

"Мы обнаружили, что недовольство демократией со временем выросло и установило мировой рекорд, особенно в развитых странах", - резюмировал один из руководителей исследования - доктор Роберто Фоа. Как следует из доклада, тенденция к стремительному снижению уровня удовлетворенности демократией наметилась в 2005 году. После этого ситуацию усугубляли различные экономические кризисы и конфликты.

Так, к примеру, в США еще в 1995 году демократией были довольны более трех четвертей граждан. Однако после финансового кризиса 2008 года их отношение к главной "гордости" своей страны стало резко ухудшаться. Авторы исследования отмечают, что причиной тому, помимо прочего, послужили растущая политическая поляризация, приостановки в работе правительства, злоупотребления полномочиями со стороны официальных лиц, а также большие расходы на военные действия в Ираке. В итоге сегодня демократией недовольны более половины американцев. "Подобные уровни неудовлетворения не были бы необычными в других местах. Но для Соединенных Штатов это может означать конец их исключительности и глубинное изменение в том, как Америка видит саму себя", - считает Фоа. В Британии же сильным ударом по отношению подданных к демократии стали иракская кампания и Brexit, буквально расколовший страну на два лагеря.