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30.01.2020 13:50
Рубрика: Власть

Почти всем силовикам с 1 октября повысят денежное довольствие

Текст: Иван Петров
С 1 октября нынешнего года сотрудникам силовых и некоторых "околосиловых" ведомств повысят денежное довольствие. Финансовая прибавка прописана в проекте постановления правительства Российской Федерации, который на общественное обсуждение выложили представители Минобороны России.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Согласно документу, с 1 октября 2020 года военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти предусматривается повышение денежного довольствия в размере 1,03. Кому именно, кроме военных предстоящей осенью повысят зарплату на 3 процента, становится понятно из соисполнителей, указанных в паспорте проекта нормативного акта. Это сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Службы внешней разведки, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Из "околосиловых" ведомств - это Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба и Главное управление специальных программ президента РФ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Из силовых ведомств в документе не указано только министерство юстиции РФ.

Повышение зарплат военным в конце прошлого года анонсировала замминистра обороны Татьяна Шевцова, курирующая в военном ведомстве финансово-экономические вопросы. По ее словам, в ближайшие два года в общей сложности денежное довольствие военнослужащих будет повышено на 7 процентов. Соответственно будут пересчитаны и ежемесячные выплаты военным пенсионерам.

Стоит напомнить, что в 2018 году оклады военнослужащих были проиндексированы на 4 процента. Причем до этого - в период с 2012 года - индексаций не происходило. В октябре 2019 года денежное довольствие служивых повысили на 4,3 процента. В 2020 году с 1 октября оклады увеличатся на 3 процента. А в октябре 2021-го, по словам Татьяны Шевцовой, рост зарплат военных составит еще 4 процента.

Кроме того, стоит напомнить, что в минувшем году дополнительная надбавка в размере 30 процентов была установлена военнослужащим по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ и в размере половины оклада тем, кто занимают так называемые первичные воинские должности, например стрелкам, снайперам, старшим саперам.

Власть Безопасность Правительство Минобороны Все о выплатах военнослужащим

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