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30.01.2020 20:43
Рубрика: В мире

"Золотая виза" потускнела

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Португалия, оправившаяся от финансово-экономического кризиса начала - середины 2010-х годов, введет ограничения в программу "золотых виз". Уже вскоре инвесторам, с 2012 года получавшим вид на жительство (ВНЖ) в этой стране в обмен на приобретение португальских недвижимых активов на сумму 500 и более тысяч евро, придется серьезно скорректировать свои планы. Если раньше подавляющее большинство иностранцев, желающих обзавестись видом на жительство, а затем и паспортом этой страны, вкладывались в покупку недвижимости в престижном Лиссабоне, Порту и других крупных городах, то теперь такая возможность будет закрыта.

Как заявил премьер Антониу Кошта, "золотые визы" должны внести вклад "в восстановление рынка недвижимости там, где это необходимо". Согласно его инициативе богатым чужестранцам для "натурализации" в стране по этой программе необходимо будет вложиться в отдаленную и малонаселенную португальскую глубинку. Логика официального Лиссабона понятна, но найдутся ли желающие действовать в ее русле инвесторы - большой вопрос. Согласно имеющимся оценкам, за последние 10 лет страны Евросоюза - Мальта, Испания, Болгария, Греция, Кипр и Португалия - выдали порядка 6 тысяч паспортов и десятки тысяч ВНЖ по программе "золотых виз". Причем именно Португалия и Кипр преуспели в этом начинании, направленном прежде всего на оздоровление национальных рынков недвижимости, больше всех и привлекли 4,7 и 4 миллиарда евро соответственно. Во многом это связано с тем, что португальские и кипрские власти "сквозь пальцы" смотрели на источники доходов инвесторов.

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В итоге, начиная с прошлого года, Евросоюз развернул мощную кампанию за ужесточение правил выдачи "золотых виз" - в распродаже паспортов стран - членов ЕС Брюссель увидел угрозу безопасности, отмывания денег и распространения коррупции.

Под давлением Еврокомиссии власти Кипра существенно ужесточили правила получения иностранными инвесторами кипрского гражданства и ограничили количество "паспортов на продажу" - их смогут получить лишь 700 граждан в год и только после тщательного аудита их финансовой благонадежности.

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