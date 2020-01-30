Как заявил премьер Антониу Кошта, "золотые визы" должны внести вклад "в восстановление рынка недвижимости там, где это необходимо". Согласно его инициативе богатым чужестранцам для "натурализации" в стране по этой программе необходимо будет вложиться в отдаленную и малонаселенную португальскую глубинку. Логика официального Лиссабона понятна, но найдутся ли желающие действовать в ее русле инвесторы - большой вопрос. Согласно имеющимся оценкам, за последние 10 лет страны Евросоюза - Мальта, Испания, Болгария, Греция, Кипр и Португалия - выдали порядка 6 тысяч паспортов и десятки тысяч ВНЖ по программе "золотых виз". Причем именно Португалия и Кипр преуспели в этом начинании, направленном прежде всего на оздоровление национальных рынков недвижимости, больше всех и привлекли 4,7 и 4 миллиарда евро соответственно. Во многом это связано с тем, что португальские и кипрские власти "сквозь пальцы" смотрели на источники доходов инвесторов.
В итоге, начиная с прошлого года, Евросоюз развернул мощную кампанию за ужесточение правил выдачи "золотых виз" - в распродаже паспортов стран - членов ЕС Брюссель увидел угрозу безопасности, отмывания денег и распространения коррупции.
Под давлением Еврокомиссии власти Кипра существенно ужесточили правила получения иностранными инвесторами кипрского гражданства и ограничили количество "паспортов на продажу" - их смогут получить лишь 700 граждан в год и только после тщательного аудита их финансовой благонадежности.