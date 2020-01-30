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30.01.2020 17:10
Рубрика: Власть

Посольство РФ во Франции предпримет демарш в связи с делом Винника

Текст: Диана Ковалева
Российское посольство во Франции намерено предпринять демарш в связи с тем, что власти Пятой Республики не уведомили Москву о прибытии в страну россиянина Александра Винника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Александр Винник. Фото: AP / Petros Giannakouris Александр Винник. Фото: AP / Petros Giannakouris
Александр Винник. Фото: AP / Petros Giannakouris

"Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой", - сказала Захарова на брифинге.

Москалькова заявила о нарушении прав российского гражданина Винника

По ее словам, на протяжении трех дней сотрудникам российского консульства отказывали во встрече с Винником "под разными предлогами". Однако Москва продолжит добавиться его выдачи, отметила дипломат.

Греческие власти задержали Винника по запросу США 25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики, куда он прибыл с семьей на отдых. Вашингтон требует выдачи российского гражданина по обвинению в отмывании на электронной бирже ВТС-е криптовалюты на сумму около четырех миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Экстрадированный во Францию Винник отказался прекратить голодовку

Его выдачи требует и Франция, где ему вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. Россиянин предъявленные ему обвинения отверг, назвал свое дело "политическим" и связал его с провокацией американских спецслужб. 24 января стало известно, что Винника доставили из греческой тюрьмы в Париж. В настоящее время он находится в больнице.

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