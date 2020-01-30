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30.01.2020 17:32
Рубрика: Экономика

Поставщики фототоваров готовятся к маркировке

Текст: Евгений Гайва
Производители и поставщики фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек должны до 28 февраля зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Этот сектор потребительского рынка перейдет к обязательной маркировке с 1 октября 2020 года. Как рассказали "РГ" в Минпромторге, в информационной системе маркировки сейчас зарегистрировано более 200 участников оборота фотокамер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Учитывая, как правило, высокую стоимость подобных аппаратов, затраты на маркировку будут практически неощутимы для потребителя", - отметил в беседе с "РГ" директор департамента "Аудио, аксессуары, портативная техника" компании "Марвел-Дистрибуция" Александр Розов. Он уверен, что поставщикам "серого" товара станет действовать сложнее.

Что скрывает экомаркировка товаров

В феврале также завершается эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции, стартовавший летом 2019 года. Однако, как рассказали "РГ" в Минпромторге, пилотный проект будет продлен. Для "бесшовного, непрерывного перехода от эксперимента к обязательной маркировке молочной продукции Минпромторг подготовил проект постановления правительства о продлении эксперимента по молоку до конца мая 2020 года", сообщили в министерстве. Документ проходит согласование.

Торговля

С 1 февраля начинает действовать важная норма, касающаяся вендинговых автоматов. В момент оплаты того или иного товара на дисплее торгового терминала должен отображаться QR-код с информацией о проведенной операции. Предполагается, что, считав код смартфоном и скачав чек по открывшейся ссылке, покупатель сможет восстановить детали покупки и проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в налоговую службу (на сайте ФНС для этого есть специальное приложение). Бумажный чек можно не печатать.

Напомним, владельцам вендинговых автоматов разрешено использовать одну "облачную" онлайн-кассу для нескольких терминалов при соблюдении двух условий: автомат не должен продавать подакцизные, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке, и на его корпусе должен быть открыто указан заводской номер.

Подготовила Юлия Кривошапко

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Вступают в силу в феврале 2020 года

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