В мире
30.01.2020 11:12
Текст: Юрий Сизов

Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Дмитрий Астахов / РИА Новости

Двухдневный рабочий визит в Казахстан начинается 30 января у премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщает пресс-служба правительства. Глава кабинета министров примет участие в заседании Евразийского межправсовета, которое открывается в пятницу в Алма-Ате. Кроме того, в программу его визита включены пленарная сессия форума "Цифровое будущее глобальной экономики" и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь с 1 января наступившего года председательствует в органах Евразийского экономического союза.

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