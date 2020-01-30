Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Двухдневный рабочий визит в Казахстан начинается 30 января у премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщает пресс-служба правительства. Глава кабинета министров примет участие в заседании Евразийского межправсовета, которое открывается в пятницу в Алма-Ате. Кроме того, в программу его визита включены пленарная сессия форума "Цифровое будущее глобальной экономики" и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь с 1 января наступившего года председательствует в органах Евразийского экономического союза.