Прокуроры проверили службу чиновников в стране

Более 121 тысячи нарушений законов о государственной и муниципальной службе выявили в прошлом году прокуроры.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, по результатам прокурорских проверок более 35 тысяч чиновников разного уровня были привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще почти две тысячи должностных лиц предостерегли о недопустимости нарушения закона и почти столько же привлекли к административной ответственности. Опротестовано свыше 19 тысяч незаконных правовых актов. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 932 уголовных дела.

Как отметили в надзорном ведомстве также выявлялись нарушения закона при приеме на государственную и муниципальную службу, а также при ее прохождении.

Так, в Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях выявлены факты несоблюдения конкурсного порядка назначения граждан на государственную и муниципальную службу, случаи принятия на службу по принципу родства. Некоторые служащие не имели необходимого образования, стажа службы или опыта работы по специальности. К примеру, прокурор Керчи установил факт назначения на должность начальника отдела по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города гражданина, который не имел необходимого стажа работы по специальности. По результатам рассмотрения представления прокурора он переведен на нижестоящую должность.

В Псковской области не соблюдалась периодичность проведения аттестации муниципальных служащих Островского района. По представлению прокуратуры глава района устранил нарушения.

Также Генпрокуратура вместе с прокурорами регионов проверила по всей стране исполнения закона об обеспечении служебным жильем участковых и членов их семей.

Генпрокуратура призвала не отправлять в СИЗО тех, кто не обвиняется в тяжких преступлениях

По результатам проверок прокуроры выяснили, что в ряде субъектов не велся учет участковых, которые не имеют жилых помещений. Кроме того, служебные или арендованное жилье, вопреки требованиям закона, не предоставлялись им в течение шести месяцев и более со дня вступления в должность.

А еще в Генпрокуратуре призвали следователей не применять аресты в отношении тех, кто не обвиняется в совершении тяжких преступлений, а также судей - не затягивать рассмотрение уголовных дел.