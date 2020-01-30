В мире
30.01.2020 11:36
Текст: Юрий Сизов

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси

Фото: AP Photo/Sergei Grits Фото: AP Photo/Sergei Grits
AP Photo/Sergei Grits

Внезапную проверку боевой готовности в Вооруженных Силах республики объявил 30 января новый министр обороны Беларуси Виктор Хренин, информирует БЕЛТА, уточняя, что войскам предстоит выполнять задачи в различных условиях не только на полигонах, но и в населенных пунктах.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Главной целью проверки, по данным военного ведомства, является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений ВС - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил, резюмируют в Министерстве обороны РБ.

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