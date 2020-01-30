Путин назначил Оверчука представителем России в Совете ЕЭК

Россию в Совете Евразийской экономической комиссии будет представлять заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Такой указ подписал президент.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее эту должность занимал Антон Силуанов.

Евразийская экономическая комиссия - наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Совет руководит деятельностью ЕЭК, в него входят пять представителей стран евразийской пятерки в должности вице-премьера. Заседания проводятся с периодичностью примерно раз в месяц.